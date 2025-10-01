نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم العالمية لمتابعة مباريات البطولات الأوروبية تحديدا مباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي. حصلت شبكة beIN Sports القطرية على حقوق البث الحصرية لمباريات تصفيات دوري أبطال أوروبا. ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات اليوم في الجولة الثانية من الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا: - سانت خيلويزي ونيوكاسل يونايتد الساعة 8 الا ربع مساء بتوقيت مصر - برشلونة وباريس سان جيرمان الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - موناكو ومانشستر سيتي الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - بوروسيا دورتموند وأتلتيك بلباو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - آرسنال واولمبياكوس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - باير ليفركوزن وآيندهوفن الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - نابولي وسبورتنج لشبونة الساعة 10 مساء بتوقيت مصر - فياريال ويوفنتوس الساعة 10 مساء بتوقيت مصر