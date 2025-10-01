نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإفريقية مباراة بيراميدز والجيش الرواندي وذلك ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تقام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على الملعب الإقليمي دي نياميرامبو في رواندا وذلك ضمن منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الرابعة عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تقوم شبكة قنوات أون سبورت المصرية بنقل مباريات الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يمكن مشاهدة مباراة بيراميدز والجيش الرواندي عبر قنواتها وسيقوم أيمن الكاشف بالتعليق على أحداث اللقاء.

توج بيراميدز في الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه بلقب بطل دوري أبطال إفريقيا بينما كان وصيفا في بطولة الدوري المصري بعدما كانت البطولة من نصيب نظيره الأهلي.

يحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الحالي وذلك برصيد 14 نقطة، حيث خاض حتى الآن سبع جولات من أصل تسع جولات أقيمت بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في القاهرة يوم الأحد 5 أكتوبر والفائز من هذه المباراة سيواجه فريق التأمين الإثيوبي في دور الـ 32.

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عن قائمة الفريق لمواجهة الجيش الرواندي في بداية مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - زياد هيثم.

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - محمود مرعي - أحمد سامي.

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.