نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزيري يقترب من الظهور فى قائمة الزمالك أمام المحلة والغيابات تضرب الأبيض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن اقتراب سيف الجزيري مهاجم الزمالك من الظهور فى قائمة الفريق بعد غياب لفترة طويلة،فى مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

وقال الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، يرى الجهاز الفني إن عودة الجزيري في التوقيت ده مهمة جدًا لتعويض غياب عدي الدباغ المحتمل، خصوصًا إن الفريق محتاج لمهاجم صريح يمتلك خبرة في التعامل مع المباريات الصعبة.

وأكد، يري الجهاز الفني أيضًا أن وجوده في الهجوم ممكن يمنح الزمالك حلول إضافية على المستوى التكتيكي، سواء بالتحركات خلف المدافعين أو بقدراته.

وتابع، يعاني عدي الدباغ من إصابة في العضلة الضامة، وفي نفس الوقت أكد الجهاز الطبي أن ناصر منسي مهاجم الفريق اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية.

وواصل، من المقرر أن يخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات القليلة المقبلة للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها الثنائي، كما يغيب عبد الله السعيد للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.