نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الزمالك يترقبون صرف مستحقاتهم المتأخرة خلال 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي خالد الغندور، أن يترقب لاعبو الزمالك وفاء الإدارة بوعودها المتكررة بشأن صرف المستحقات المالية المتأخرة، والتي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور نقلًا عن مصدر بنادي الزمالك، ورغم الأزمة التزم اللاعبون بالهدوء ولم يفتعلوا أي مشاكل، مفضلين التركيز داخل المستطيل الأخضر انتظارا لحل الأزمة.

وأكد مصدر داخل الفريق أن اللاعبين حصلوا على وعد جديد من إدارة النادي بصرف المستحقات خلال 48 ساعة، في محاولة لاحتواء الموقف.

وأشار المصدر إلى أن بعض اللاعبين طالبوا بسرعة الحصول على مستحقاتهم بسبب التزامات شخصية وأقساط مالية ومصاريف أسرية أخرى باتت تضغط عليهم بشدة.