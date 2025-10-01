نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البرسا قد حقق الفوز في أولى جولات التشامبيونزليج أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-1، كما فاز فريق العاصمة الفرنسية أمام أتالانتا بنتيجة 4-0.

موعد مباراة برشلونة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان مساء اليوم الأربعاء مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.