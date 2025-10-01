نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة موناكو ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره موناكو مساء اليوم الأربعاء 1-10-2025 على ملعب "لويس الثاني"، وذلك في إطار الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان السيتيزن قد فاز في أولى جولات التشامبيونزليج أمام نابولي بنتيجة 2-0، بينما خسر الفريق الفرنسي أمام كلوب بروج بنتيجة 4-1.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي ضد موناكو اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد موناكو مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 3HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.