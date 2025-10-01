نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وأولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال مع نظيره أولمبياكوس اليوم الأربعاء الموافق مطلع شهر أكتوبر الجاري على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وكان الفريق الإنجليزي قد فاز في أولى جولات التشامبيونزليج أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة 2-0، فيما تعادل الفريق اليوناني سلبيًا أمام نظيره بافوس.

موعد مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

تبدأ أحداث مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.