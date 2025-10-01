نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادي آرسنال الإنجليزي اليوم فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة يسعى من خلالها المدفعجية لمواصلة بدايتهم القوية في البطولة، بينما يدخل أولمبياكوس اللقاء بأمل تحقيق مفاجأة أمام أحد كبار أوروبا.

تشكيلة مباراة آرسنال ضد أولمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

آرسنال

حارس المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – غابرييل ماغالهايس – ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – ميكيل ميرينو

خط الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور غيكرس – لياندرو تروسارد

أولمبياكوس

حارس المرمى: كونستانتينوس تزولاكيس

خط الدفاع: كوستينيا – باناجيوتيس ريتسوس – مانولاس – فرانشيسكو أورتيغا

خط الوسط: سانتياغو هيزي – كريستوس موزاكيتيس- غابرييل ستريفيزا – شيكينيو – دانييل بودينس

المهاجم الصريح: أيوب الكعبي

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2025 في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة المرتقبة على قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لدوري أبطال أوروبا في المنطقة العربية.