الرياض - كتبت رنا صلاح - مباراة منتخب المغرب ضد منتخب الأرجنتين للناشئين Morocco vs Argentina تخطف أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، حيث يتأهب العملاقان للقاء مصيري في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة. تأتي مباراة منتخب المغرب ضد منتخب الأرجنتين للناشئين Morocco vs Argentina كلقاء تاريخي هو الأول من نوعه بين الفريقين في نهائي البطولة، وتحمل مباراة منتخب المغرب ضد منتخب الأرجنتين للناشئين في طياتها مفاجآت عديدة حيث يطمح أشبال الأطلس في تحقيق إنجاز غير مسبوق للكرة العربية والإفريقية.

موعد مباراة المغرب و الأرجنتين Morocco vs Argentina في نهائي كأس العالم للشباب 2025

· البطولة: نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2025

· التاريخ: صباح يوم الأثنين 20 أكتوبر 2025

· التوقيت: 00:00 صباحًا بتوقيت المغرب ، الساعة 02:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة

· المكان: ملعب ناسيونال خوليو مارتينيز برادانوس، سانتياغو – تشيلي

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين

يمكن لمحبي كرة القدم متابعة مباراة منتخب المغرب ضد الأرجنتين في كأس العالم للشباب 2025 عبر :-

· القناة الناقلة: beIN Sports HD المفتوحة

· البث المباشر: عبر تطبيق beIN Connect

المغرب يكتب التاريخ

يخوض منتخب المغرب أول نهائي عالمي في تاريخه بعد أداء استثنائي في البطولة، حيث استطاع التغلب على منتخب فرنسا في نصف النهائي من ركلات الترجيح بعد تعادل مثير بهدف لهدف 1-1 سجله ياسر الزهواني من ركلة جزاء في الدقيقة 32. وقد قدم أشبال الأطلس عرضاً مبهراً طوال البطولة، حيث تصدر مجموعته الصعبة التي ضمت البرازيل وإسبانيا والمكسيك.

الأرجنتين تسعى للقبها السابع

بالمقابل، يأتي المنتخب الأرجنتيني وهو الأكثر تتويجاً بالبطولة برصيد ستة ألقاب، ويحلم باللقب السابع بعد تغلبه على كولومبيا في نصف النهائي. ويتميز الفريق بخط هجومي قوي وتنظيم تكتيكي رفيع، حيث قدم مشواراً مميزاً في البطولة بالعلامة الكاملة.

تشكيل المغرب المتوقع

· حراسة المرمى: بنشاوش

· خط الدفاع: ماجني، باعوف، بيار، ماعما

· خط الوسط: الصادق، الزهواني، جسيم

· خط الهجوم: خليفي، بختي، زابيري

تشكيل الأرجنتين المتوقع