الأولمبي والريان والشرطة تحرز المراكز الأولى فـي انطلاق مسابقات قفز الحواجز لهذا الموسم

انطلقت أولى مسابقات قفز الحواجز لهذا الموسم 2025/2026م، التي ينظمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق بمشاركة (47) خيلا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والاسطبلات الخاصة توزعت على (4) فئات، حيث شهدت المسابقة منافسة بين المشاركين بحضور عدد من مشرفي ومسؤولي الوحدات والاسطبلات المشاركة.

وفي الفئة (B) ارتفاع 130 سم شارك في هذه الفئة عدد (3) خيول وتوج بالمركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على فنتازيا من مركز تدريب الفروسية الأولمبي والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على ودود من الخيالة السلطانية والمركز الثالث محمد بن سالم الحضرمي على ذكريات من الخيالة السلطانية.

وفي الفئة (C) ارتفاع 120 سم شارك في هذه الفئة عدد (2) خيل وحقق المركز الأول الفارس العالمي سلطان بن حمود الطوقي على إكستريم من مركز تدريب الفروسية الأولمبي.

وفي الفئة (D) ارتفاع 110 سم، فئة تنافس عدد (16) خيلا وأحرز المركز الأول الفارسة سارة بنت سهيل الكثيرية على لوني جنج من اسطبلات الريان، والمركز الثاني خالد بن سعيد الوهيبي على هنسلي من اسطبلات الريان والمركز الثالث الفارس بسام بن ناصر الغابشي على فيفتي فيفتي من شرطة عمان السلطانية.