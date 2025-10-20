نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد ييس توروب، المدير الفني، اجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن المباراة المقبلة والتأكيد على أهمية الفوز ومواصلة انطلاقة الفريق في بطولة الدوري.

وخاض لاعبو الأهلي فقرات تدريبية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمباراة المقبلة.

كان الأهلي قد حقق الفوز على إيجل نوار بطل بوروندي بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا. وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة أمس قادمة من بوروندي، واستأنف الفريق مرانه عصر اليوم على ملعب التتش.