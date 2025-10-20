نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي: تربيت داخل الأهلي.. وخدمة النادي شرف للجميع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - فخور للغاية بتواجدي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات التي تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري، وأتشرف بثقة الجمعية العمومية منذ أن تواجدت في الفترة من 2004 إلى 2009 مع الكابتن حسن حمدي، وكذلك تواجدي للمرة الثانية ضمن قائمة الكابتن الخطيب.
خدمة الأهلي شرف للجميع من أي موقع، وعلى الصعيد الشخصي أنا ولدت وتربيت داخل النادي وأعرف جيدا مبادئه وخدمة الأعضاء تكون من أي موقع، ووجود الكابتن محمود الخطيب على رأس القائمة يمثل ثقل كبير المنظومة،وهو ما يمنح دوافع كبيرة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء وللنادي ولجماهيره بشكل عام، ليستمر في الريادة وعلى القمة وأن يكون رقم 1 دائما.
الكابتن الخطيب يتحدث دائما عن الأهلي لا يجب أن يكون إلا في المرتبة الأولى دائما ونسعى للحصول من جديد على ثفة الجمعية العمومية لنعمل على رد الجميل للأهلي.. الكابتن الخطيب اختار القائمة بناء على توجهات المرحلة القادمة التي سوف يكون شعارها الاستثمار والتنمية، وتم تحقيق الكثير من المشروعات بالفترة الماضية، أبرزها ملف الاستاد الذي بدأ بخطوات جادة على أرض الواقع وهو مشروع ضخم للغاية، وكذلك افتتاح فرع التجمع الخامس، ومازال هناك الكثير يمكن تقديمه للنادي.
الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على زيادة موارد النادي المالية رغم تجاوز الميزانية حاجز الـ 8 مليار جنيه، في ظل مصرروفات النادي الضخمة، وهو ما يستلزم حلول مبتكرة لضمان استمرار النادي في المقدمة بكل المجالات، لأن مجلس الإدارة يعمل من أجل الأعضاء والجماهير في ظل شعبية النادي الكبيرة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم العمل من اجل استمرار التفوق في كل الألعاب.. الأهلي لديه 17 لعبة بخلاف كرة القدم، وما تحتاجه من مقومات وتكنولوجيا متطورة كما هو الحال في أكبر أندية العالم وهو رقم كبير ويحتاج للكثير من الجهد والتمويل.
جمهور الأهلي له حق علينا باستمرار ويتواد خلف فرق النادي في كل مكان، ونعمل بشكل مستمر على إسعاده وتحقيق حلم الاستاد الذي يتطلع الجميع لافتتاحه والكابتن الخطيب يراقب الخطة الزمنية لمشروع الاستاد بشكل دقيق، ويتواجد في موقع العمل لمتابعة كافة الأمور.. نعمل على التطوير وتحقيق البطولات وزيادة الموارد المالية وضمان استمرار الأهلي في المقدمة.
الجمعية العمومية للنادي الأهلي واعية وائما ما تضرب المثل والقدوة في الحضور والمشاركة بكثافة في رسم مستقبل النادي سواء من خلال أعداد الحضور أو الإختيار الواعي لمن يمثلهم في مجلس الإدارة.. ثقتي كبيرة في حضور أعضاء الجمعية يوم 31 أكتوبر، لتأكيد مبادئ النادي.
هناك أمر مهم للغاية وهو ضرورة حضور الأعضاء للمشاركة في الانتخابات، وغير صحيح إن بعض المقاعد قد حسمت بالتزكية، ومن الضروري التواجد بكثافة لإتمام هذه التزكية، لأن وجود الأعضاء يمثل أهمية كبيرة وهو حق النادي على كل من ينتمي له أن يتواجد ويشارك ويوجه رسالة بأن عمومية الأهلي هي القدوة والمثل للجميع.
في الانتخابات الماضية اعتدنا أن نرى مشاهد مؤثرة للغاية من حضور كبار السن وذوي الهمم ومختلف الفئات العمرية، اليوم يمثل احتفالي وكرنفال لكل الأعضاء في تجمع عائلي للإحتفال بالمجلس الجديد.. المستشار محمود فهمي وهو قامة كبيرة في النادي يضرب المثل دائما بحرصه على الحضور والمشاركة في كل ما يخص النادي وهو ما يجعل الجميع يشاهد انتخابات النادي في ظل عدم تخلف الجميع عن واجب النادي بالحضور والإنتخاب.