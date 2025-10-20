نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الغزاوي: تربيت داخل الأهلي.. وخدمة النادي شرف للجميع‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فخور للغاية بتواجدي ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات التي تجرى يوم 31 أكتوبر الجاري، وأتشرف بثقة ‏الجمعية العمومية منذ أن تواجدت في الفترة من 2004 إلى 2009 مع الكابتن حسن حمدي، وكذلك تواجدي للمرة الثانية ضمن ‏قائمة الكابتن الخطيب.‏

خدمة الأهلي شرف للجميع من أي موقع، وعلى الصعيد الشخصي أنا ولدت وتربيت داخل النادي وأعرف جيدا مبادئه وخدمة ‏الأعضاء تكون من أي موقع، ووجود الكابتن محمود الخطيب على رأس القائمة يمثل ثقل كبير المنظومة،وهو ما يمنح دوافع ‏كبيرة من أجل تقديم أفضل ما يمكن للأعضاء وللنادي ولجماهيره بشكل عام، ليستمر في الريادة وعلى القمة وأن يكون رقم 1 ‏دائما.‏

الكابتن الخطيب يتحدث دائما عن الأهلي لا يجب أن يكون إلا في المرتبة الأولى دائما ونسعى للحصول من جديد على ثفة ‏الجمعية العمومية لنعمل على رد الجميل للأهلي.. الكابتن الخطيب اختار القائمة بناء على توجهات المرحلة القادمة التي سوف ‏يكون شعارها الاستثمار والتنمية، وتم تحقيق الكثير من المشروعات بالفترة الماضية، أبرزها ملف الاستاد الذي بدأ بخطوات ‏جادة على أرض الواقع وهو مشروع ضخم للغاية، وكذلك افتتاح فرع التجمع الخامس، ومازال هناك الكثير يمكن تقديمه للنادي.‏

الفترة المقبلة سوف تشهد العمل على زيادة موارد النادي المالية رغم تجاوز الميزانية حاجز الـ 8 مليار جنيه، في ظل ‏مصرروفات النادي الضخمة، وهو ما يستلزم حلول مبتكرة لضمان استمرار النادي في المقدمة بكل المجالات، لأن مجلس ‏الإدارة يعمل من أجل الأعضاء والجماهير في ظل شعبية النادي الكبيرة في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط، كما يتم العمل من ‏اجل استمرار التفوق في كل الألعاب.. الأهلي لديه 17 لعبة بخلاف كرة القدم، وما تحتاجه من مقومات وتكنولوجيا متطورة كما ‏هو الحال في أكبر أندية العالم وهو رقم كبير ويحتاج للكثير من الجهد والتمويل.‏

جمهور الأهلي له حق علينا باستمرار ويتواد خلف فرق النادي في كل مكان، ونعمل بشكل مستمر على إسعاده وتحقيق حلم ‏الاستاد الذي يتطلع الجميع لافتتاحه والكابتن الخطيب يراقب الخطة الزمنية لمشروع الاستاد بشكل دقيق، ويتواجد في موقع ‏العمل لمتابعة كافة الأمور.. نعمل على التطوير وتحقيق البطولات وزيادة الموارد المالية وضمان استمرار الأهلي في المقدمة.‏

الجمعية العمومية للنادي الأهلي واعية وائما ما تضرب المثل والقدوة في الحضور والمشاركة بكثافة في رسم مستقبل النادي ‏سواء من خلال أعداد الحضور أو الإختيار الواعي لمن يمثلهم في مجلس الإدارة.. ثقتي كبيرة في حضور أعضاء الجمعية يوم ‏‏31 أكتوبر، لتأكيد مبادئ النادي.‏

هناك أمر مهم للغاية وهو ضرورة حضور الأعضاء للمشاركة في الانتخابات، وغير صحيح إن بعض المقاعد قد حسمت ‏بالتزكية، ومن الضروري التواجد بكثافة لإتمام هذه التزكية، لأن وجود الأعضاء يمثل أهمية كبيرة وهو حق النادي على كل من ‏ينتمي له أن يتواجد ويشارك ويوجه رسالة بأن عمومية الأهلي هي القدوة والمثل للجميع.‏

في الانتخابات الماضية اعتدنا أن نرى مشاهد مؤثرة للغاية من حضور كبار السن وذوي الهمم ومختلف الفئات العمرية، اليوم ‏يمثل احتفالي وكرنفال لكل الأعضاء في تجمع عائلي للإحتفال بالمجلس الجديد.. المستشار محمود فهمي وهو قامة كبيرة في ‏النادي يضرب المثل دائما بحرصه على الحضور والمشاركة في كل ما يخص النادي وهو ما يجعل الجميع يشاهد انتخابات ‏النادي في ظل عدم تخلف الجميع عن واجب النادي بالحضور والإنتخاب.‏