تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح في حكم المؤكد غياب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، لمدة ٣ أسابيع بسبب الإصابة.

وكان شريف قد غادر الماضية أمام إيجل نوار البوروندي بين شوطي اللقاء بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها شريف إصابته بشد في العضلة الضامة وغيابه لنحو ٣ أسابيع.

وبدأ مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الأهلي.
 

