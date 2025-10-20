نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبح في حكم المؤكد غياب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي، لمدة ٣ أسابيع بسبب الإصابة.

تفاصيل إصابة محمد شريف ومدة غيابه عن الأهلي

وكان شريف قد غادر مباراة الأهلي الماضية أمام إيجل نوار البوروندي بين شوطي اللقاء بسبب الإصابة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها شريف إصابته بشد في العضلة الضامة وغيابه لنحو ٣ أسابيع.

وبدأ مهاجم الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة تحت إشراف أحمد جاب الله طبيب الأهلي.

