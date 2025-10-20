نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلوب: رفضت تدريب مانشستر يونايتد بسبب رونالدو وبوجبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب الألماني يورجن كلوب عن كواليس رفضه تولي تدريب مانشستر يونايتد قبل انتقاله إلى قيادة ليفربول، مؤكدًا أن رؤيته لم تتوافق مع طريقة تفكير إدارة "الشياطين الحُمر".

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "سمعت أشياء لم تعجبني خلال الاجتماعات معهم، كانوا يقولون لي: سنجلب لك جميع اللاعبين الذين تريدهم، سنجلب لك هذا وذاك، لكنهم لم يتحدثوا عن كرة القدم أبدًا".

وأضاف المدرب الألماني: "لم أكن أريد عودة بول بوجبا، ولم أكن أريد عودة كريستيانو رونالدو، لأن هذا لن يُجدي نفعًا. كانت فكرتهم تتركز فقط على التعاقد مع النجوم وأفضل الأسماء، وليس بناء مشروع كروي حقيقي".

وأوضح كلوب أنه فضّل مشروع ليفربول بسبب وضوح رؤيته الرياضية وتركيزه على تطوير الفريق بشكل تدريجي، مشيرًا إلى أنه وجد البيئة المثالية للعمل هناك.

وبالفعل، تولى يورجن كلوب تدريب ليفربول عام 2015، وقاد الفريق لتحقيق نجاحات كبيرة، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، والدوري الإنجليزي الممتاز 2020 بعد غياب دام 30 عامًا، إلى جانب عدة ألقاب محلية وقارية أخرى جعلته أحد أنجح المدربين في تاريخ النادي.