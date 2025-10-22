الرياضة

سيد عبد الحفيظ يؤجل مفاوضات تجديد عقود لاعبي الأهلي لما بعد الانتخابات

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، أن سيد عبد الحفيظ، المشرف على قطاع الكرة والمرشح على مقعد عضو مجلس الإدارة فوق السن في انتخابات النادي المقبلة، قرر تأجيل مفاوضات تجديد عقود عدد من لاعبي الفريق إلى ما بعد انتخابات الأهلي المقرر إقامتها يوم 31 أكتوبر الجاري.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور أن اللاعبين الذين تنتهي عقودهم هم أحمد نبيل كوكا، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وأحمد عبد القادر، مشيرًا إلى أن عبد الحفيظ فضّل إرجاء المفاوضات لحين استقرار الأوضاع الإدارية بعد الانتخابات.

