نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يعمق جراح باير ليفركوزن بسباعية في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 7/2 في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد باي ارينا ضمن منافسات الجولة 3 من دوري أبطال أوروبا.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن

وبدأت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره باير ليفركوزن الألماني برتم سريع وسجل وليان باتشو الهدف الأول في الدقيقة 7.

وأهدر جريمالدو ضربة جزاء في الدقيقة 25 وارتطمت كرة سيني مايولو بالعارضة في الدقيقة 29، وتلقى روبرت اندريش البطاقة الحمراء في الدقيقة 33 وكذلك زبارني في الدقيقة 37 وعادل اليكس جارسيا النتيجة لباير ليفركوزن في الدقيقة 38 من ضربة جزاء وسجل دوي الهدف الثاني في الدقيقة 41 صنعه له كفاراتسخيليا وعاد كفاراتسخيليا بالهدف الثالث في الدقيقة 44 وسجل دوي الهدف الرابع في الدقيقة 45 صنعه له حكيمي وانتهى الشوط الأول 4/1.

وبدأ الشوط الثاني من المباراة وسجل نونو مينديز الهدف الخامس في الدقيقة 50 صنع فيتينها وعاد جارسيا بالهدف الثاني لباير ليفركوزن في الدقيقة 54 صنع جريمالدو ثم سجل عثمان ديمبيلي الهدف السادس في الدقيقة 66 صنع باركولا وسجل فيتينها الهدف السابع في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 7/2.

وبهذه النتيجة تصدر الباريسي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعد تحقيق 3 فوز ولم يتعادل أو يخسر.