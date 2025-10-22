نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدوري المصري الممتاز.. قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري زيزو وعبد القادر وجراديشار على رأس اختيارات توروب في الاختبار المحلي الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأهلي يستعد لمواجهة الاتحاد: تشكيل محتمل يضم زيزو وعبد القادر وجراديشار

أعلن الدنماركي يس توروب مدرب النادي الأهلي، عن قائمة الفريق لخوض مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويخوض المدرب الدنماركي المباراة الأولى له بالدوري المصري الممتاز، بعد أن استهل مشواره مع الفريق بمواجهة نادي إيجل نوار البوروندي بدور ال 32 بدوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الثلاثي أحمد سيد زيزو وأحمد عبد القادر ونيتس جراديشار على رأس قائمة المدرب الدنماركي يس توروب لمواجهة الاتحاد.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

ويلعب النادي الأهلي أمام الاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر، على استاد القاهرة وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بمسابقة الدوري، وستذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد كالتالي:

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمد سيحا. خط الدفاع محمد هاني - عمر كمال - ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - محمد شكري - مصطفى العش - أحمد نبيل كوكا. خط الوسط محمد بن رمضان - مروان عطية - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة - أشرف بنشرقي - أحمد عبد القادر - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو". خط الهجوم طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار.

نادي الاتحاد السكندري

وعلى الجانب الآخر أعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقه لمواجهة الأهلي في الدوري، وذلك ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويأتي المهاجم النيجيري جون إيبوكا على رأس قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة النادي الأهلي.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الأهلي كالآتي:

المركز اللاعبين حارسة المرمي صبحي سليمان - محمود جنش - أحمد المنشاوي. خط الدفاع أبو بكر إليادي - عبد الرحمن بودي - عبد الغني محمد - مصطفى إبراهيم - محمود شبانة - محمد سامي - كريم الديب. خط الوسط عمرو صالح - مؤمن شريف - ناصر ناصر - محمد توني - محمد كناريا - هشام عادل - سيفوري إيزاك. خط الهجوم فافيور أكيم - أحمد عيد - عبد الله فوزي - فادي فريد - جون إيبوكا.

ترتيب الفريقين

ويدخل النادي الأهلي لقاء اليوم وهو يتواجد في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، ولا يزال له مباراة أقل من نادي الزمالك والمصري.

وعلى الجانب الآخر يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الـ17 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، وذلك بعدما فاز في المباراة الماضية على المقاولون العرب.