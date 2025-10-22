نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقرر بشكل رسمي أن يستضيف نادي بيراميدز بطل قارة إفريقيا، نظيره فريق نادي التأمين الأثيوبي في دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ذهابا وإيابا بالقاهرة، بعد التنسيق الذي تم بين الناديين والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بهذا الشأن خاصة في ظل رفض كاف، ملعب النادي الأثيوبي في أديس أبابا.

وقرر الاتحاد الأفريقي أن تقام مباراتي الذهاب والإياب على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة لحسم الفريق المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وتقرر أن تكون مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، بينما ستكون مباراة الإياب في السابعة من مساء الخميس 30 أكتوبر، وتقام المباراتين على استاد الدفاع الجوي.

