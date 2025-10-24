رسميًا: بالمواعيد جدول مباريات منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

أحمد جودة - القاهرة - كأس الأمم الإفريقية 2025.. رسميا كاف يعلن مواعيد مباريات منتخب مصر بالكان

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير المقبل 2026.

ويشارك منتخب مصر في النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم مصر، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، وزيمبابوي.

مواعيد مباريات منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن مواعيد مباريات منتخب مصر، وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الأمم كالتالي:

المباراة الموعد مصر × زيمبابوي يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025 الساعة 10 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير. منتخب مصر × جنوب إفريقيا يوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 الساعة 5 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير. أنجولا × مصر يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025 الساعة 6 مساءً، على الملعب الكبير في أغادير.

مجموعات كأس الأمم الإفريقية

وجاءت نتائج قرعة كأس الأمم الإفريقية كالتالي:

رقم المجموعة المنتخبات المجموعة الأولى المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر. المجموعة الثانية مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي. المجموعة الثالثة نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا. المجموعة الرابعة السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بنين - بوتسوانا. المجموعة الخامسة الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الإستوائية - السودان. المجموعة السادسة كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق.

منتخب مصر

ويعد المنتخب المصري هو أكثر المنتخبات الإفريقية تتويجا بكأس الأمم الإفريقية بـرصيد 7 ألقاب.