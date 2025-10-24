نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا لـ ستاد المحور: لا توجد عروض لعلي ماهر.. والمدرب مستمر مع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر مسؤول بنادي سيراميكا كليوباترا، حقيقة العروض الليبية والمغربية للمدرب علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن علي ماهر مستمر في تدريب الفريق بشكل طبيعي، ولا توجد أي عروض أو مفاوضات من قبل المدرب مع أي نادي.

وأكد، علي ماهر يقود تدريبات سيراميكا كليوباترا بشكل طبيعي ولا نية مطلقًا لرحيل المدرب عن تدريب الفريق.

