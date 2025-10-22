نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يقترب من استعادة ناصر منسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، على هامش مران اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز المهاجم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وكان فريق الزمالك فاز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

