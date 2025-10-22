نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية يشهدان توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات جديدة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش أعمال القمة المصرية الأوروبية المنعقدة في القاهرة.

وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجالات الاقتصاد والابتكار والتنمية الاجتماعية، ودعم مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية.

وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد والإنتاجية فالدس دومبروفسكيس، البيان المشترك حول مذكرة التفاهم بشأن حزمة الدعم المالي المقدرة بـ 4 مليارات يورو، والتي تأتي في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.

كما وقع وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمشروعات الناشئة والبحث والابتكار كاترينا زهاريفا، مذكرة انضمام مصر إلى برنامج “هورايزن أوروبا”، باعتبارها دولة شريك، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الباحثين والعلماء المصريين للمشاركة في مشروعات الابتكار الأوروبية الكبرى.

وفي السياق ذاته، وقعت الدكتورة رانيا المشاط، مع مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط دبرافكا شويتسا، البيان المشترك للاتفاق التمويلي لبرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، بهدف دعم التنمية المتوازنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعميق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ودعم مساعي الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي، فضلًا عن تعزيز الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.