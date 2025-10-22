بعد طرح البوستر الرسمي.. تفاصيل مثيرة عن فيلم «قصر الباشا» بطولة أحمد حاتم وحسين فهمي

القاهرة - محمد ابراهيم - أشعل النجم أحمد حاتم حماس الجمهور بعد الكشف رسميًا عن البوستر الدعائي الأول لفيلمه الجديد «قصر الباشا»، الذي ينتظره عشاق السينما المصرية والعربية خلال الفترة المقبلة، في عمل يجمع بين الغموض والإثارة والتشويق.

وجاء البوستر لافتًا بتصميمه الغامض الذي جمع أبطال الفيلم داخل أجواء فخمة تحيطها الأسرار، في إشارة إلى طبيعة الأحداث التي تدور داخل قصر يخبئ خلف جدرانه جريمة قتل غامضة تقلب حياة الجميع رأسًا على عقب.

ابطال فيلم قصر الباشا

ويشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، على رأسهم أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسى، حمزة العيلي، محمد القس، وسمية رضا، والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.

ويعد فيلم «قصر الباشا» التعاون الثاني بين أحمد حاتم وحسين فهمي بعد مرور 12 عامًا على اجتماعهما في فيلم «لمح البصر»، ما جعل الجمهور ينتظر هذه العودة بشغف كبير، خاصة مع تصاعد الترقب بعد طرح البرومو الرسمي الذي كشف أجواء بوليسية مشوّقة.

قصة فيلم قصر الباشا

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تشويقي حول جريمة غامضة تقع داخل فندق فاخر أشبه بالقصر، حيث تتشابك الخيوط وتتصادم الشخصيات في رحلة بحث عن القاتل، وسط سلسلة من المفاجآت غير المتوقعة.

موعد فيلم قصر الباشا

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي قريبًا، ليكون واحدًا من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم 2025، خصوصًا بعد نجاح أحمد حاتم الأخير في فيلمه «عاشق» الذي تصدر شباك التذاكر وحقق إشادات نقدية واسعة.

