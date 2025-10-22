نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تُدِين مصادقة سلطات الاحتلال على قانون "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدانَت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- مُصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية، على قانون فرض ما يُسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفّة الغربية، وإحدى المستوطنات.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بسياسة سلطات الاحتلال المُتمادية في ازدرائها للشرعية الدولية، وانتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وتعمّد تقويض كلّ مساعي إحلال السّلام.

وجدّد فضيلتُه التأكيدَ لعدالة القضية الفلسطينية، وعلى الحقّ التاريخي والقانوني لأبناء فلسطين في أرضهم، داعيًا المجتمعَ الدوليَّ إلى وقفة صادقة وجادّة؛ للاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، ودعم الحق الفلسطيني المشروع في تقرير مصيره، وإقامةِ دولته