نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحرارة تواصل ارتفاعها غدًا.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وتكشف موعد تراجع درجات الحرارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موجة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدًا الخميس

الحرارة تواصل ارتفاعها غدًا.. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة على الطرق وتكشف موعد تراجع درجات الحرارة.. تتواصل موجة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أكدت أن البلاد تشهد حاليًا أجواء خريفية متقلبة بين نسمات باردة في الصباح وسخونة لافتة وقت الظهيرة.

وقالت الهيئة إن العظمى على القاهرة الكبرى تصل إلى 34 درجة مئوية، وسط تحذيرات من شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى قد تؤثر على حركة المرور والرؤية الأفقية.

حالة الطقس غدًا الخميس

أكدت هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

وفي فترات المساء، يسود طقس معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، مما يعكس الطابع المتقلب المعتاد لفصل الخريف في مصر.

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت الأرصاد أن الشبورة المائية الكثيفة ستكون أبرز الظواهر الجوية غدًا، حيث تبدأ في التكوّن من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، وتؤثر على الطرق المؤدية من وإلى:

القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، الوجه البحري، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

ونصحت الهيئة السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة الصباحية، وتجنب السرعات العالية، واستخدام كشافات الشبورة.

كما أشارت إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق من شمال البلاد تمتد إلى القاهرة الكبرى، وقد يصاحبها رذاذ خفيف في بعض المناطق الساحلية دون تأثير واضح على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات:

المدينة العظمى (°م) الصغرى (°م) القاهرة 34 21 الإسكندرية 32 20 الفيوم 34 20 السويس 34 20 بورسعيد 30 22

توزيع الحرارة حسب الأقاليم:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 – الصغرى 21

السواحل الشمالية: العظمى 30 – الصغرى 20

شمال الصعيد: العظمى 35 – الصغرى 17

جنوب الصعيد: العظمى 37 – الصغرى 22

متى تنكسر الموجة الحارة؟

توقعت الهيئة أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض الطفيف نهاية الأسبوع الجاري، لتعود الأجواء إلى طبيعتها الخريفية المعتدلة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

وأشارت إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى سيظل ملحوظًا، مما يستدعي الحذر في اختيار الملابس خلال الأيام المقبلة.

نصائح الأرصاد للمواطنين:

القيادة بحذر في الصباح بسبب الشبورة.

عدم تخفيف الملابس بشكل كامل.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

متابعة النشرات الجوية بشكل يومي لتجنب المفاجآت.

الخريف هذا العام يأتي بمزيج من الدفء والبرودة في آنٍ واحد، مما يجعل الأيام المقبلة تحتاج إلى قدر من الحذر والانتباه ورغم ارتفاع الحرارة خلال النهار، إلا أن الصباح الباكر والليل يحملان نسمات باردة تذكّر بأن الشتاء يقترب تدريجيًا.