أخبار مصرية

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية

0 نشر
0 تبليغ

  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 1/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 2/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 3/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 4/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 5/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 6/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 7/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 8/9
  • وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية 9/9

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:32 مساءً - شهد محيط مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل وقفات مؤيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك فيها عدد من أبناء الجالية المصرية، إلى جانب بعض أعضاء الجالية الفلسطينية الداعمين لمواقف مصر.

 

ورفع المشاركون أعلام جمهورية مصر العربية ولافتات تعبّر عن تقديرهم لجهود القيادة المصرية في دعم استقرار المنطقة ومساندة القضية الفلسطينية، مؤكدين ثقتهم في الدور المصري المتوازن على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (1)

 

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (2)

 

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (3)

 

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (4)

 

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (5)

 

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (6)

 

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (7)

 

وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية (8)

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا