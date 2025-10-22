وقفة تأييد للرئيس السيسي أمام المفوضية الأوروبية بمشاركة الجاليتين المصرية والفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 11:32 مساءً - شهد محيط مبنى المفوضية الأوروبية في بروكسل وقفات مؤيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك فيها عدد من أبناء الجالية المصرية، إلى جانب بعض أعضاء الجالية الفلسطينية الداعمين لمواقف مصر.

ورفع المشاركون أعلام جمهورية مصر العربية ولافتات تعبّر عن تقديرهم لجهود القيادة المصرية في دعم استقرار المنطقة ومساندة القضية الفلسطينية، مؤكدين ثقتهم في الدور المصري المتوازن على الساحتين الإقليمية والدولية.