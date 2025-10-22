أخبار اليمن : الخارجية ترّحب باتفاق باكستان وأفغانستان

الخارجية ترّحب باتفاق باكستان وأفغانستانرّحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين باكستان وأفغانستان لوقف إطلاق النار وإنشاء آليات لترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن الاتفاق دليل على التزام البلدين الجارين بحل الخلافات بطرق سلمية واحترام مبادئ حسن الجوار.

وعبرت عن الأمل في أن يمثل الاتفاق خطوة في طريق إعادة الأمن والاستقرار للبلدين الشقيقين وبما يخدم مصالح الشعبين ويعزز السلام في المنطقة.

وحذرت وزارة الخارجية من المؤامرة الصهيونية الهادفة جر الأمة الإسلامية إلى معارك جانبية لصرفها عن معركتها الحقيقية في مواجهة العدو الاسرائيلي ومشاريعه الإجرامية.