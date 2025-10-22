نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة يوفنتوس في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد ويوفنتوس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، جود بيلبنجهام، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.