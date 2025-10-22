نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر ريال مدريد يستعد لمواجهة يوفنتوس في دوري الأبطال بعد خمس سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عودة مواجهة العمالقة: ريال مدريد ويوفنتوس يتواجهان في دوري الأبطال بعد 5 سنوات من أيام رونالدو

يعود ريال مدريد لمواجهة يوفنتوس Real Madrid، Juventus في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، في قمة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات، لأول مرة منذ 5 سنوات، وتحديدًا منذ أيام كريستيانو رونالدو مع الفريق الأبيض.

ورغم فوز ريال مدريد بهدف نظيف على يوفنتوس في ثمن نهائي كأس العالم للأندية قبل أشهر قليلة، فإن لقاءاتهما في دوري الأبطال دائمًا ما تحمل طابعًا مختلفًا. ففي موسم 2017-2018، التقى الفريقان في تورينو بذهاب ربع النهائي، وقدم كريستيانو رونالدو أداءً مذهلًا، مسجلًا آخر ثلاثة أهداف له مع ريال مدريد في دوري الأبطال، من بينها هدفه الشهير بالمقص في الفوز 3-0 على يوفنتوس، والذي نال تصفيقًا حارًا من جماهير السيدة العجوز، قبل أن يرتدي لاحقًا قميص الأبيض والأسود. وفي لقاء العودة، سجل رونالدو من ركلة جزاء هدف تأهل ريال مدريد بعد أن كان متأخرًا بثلاثية نظيفة حتى الدقائق الأخيرة.

منذ تلك المباراة، سعى يوفنتوس للتعاقد مع رونالدو، لكن صفقة "الدون" اعتبرها موقع "ذا أتلتيك" البريطانية مغامرة فاشلة لرئيس يوفنتوس السابق أندريا أنييلي، الذي كان يهدف لسد الفجوة الاقتصادية بين النادي وفرق أوروبا الكبرى. وقتها كان يوفنتوس وصيفًا لدوري الأبطال في 2015 و2017، لكنه اقتصاديًا كان متخلفًا عن فرق الدوري الإنجليزي وعملاقي الليغا، لذلك اعتبر التعاقد مع رونالدو خطوة لجني عوائد اقتصادية وتسويقية سريعة، لكنها لم تسر كما هو مخطط.

ومع بداية جائحة كورونا، أصبح يوفنتوس مطالبًا بدفع راتب 31 مليون يورو لرونالدو، الذي رفض أي تخفيض، ما أدى إلى نزاع قضائي انتهى بحكم على النادي بدفع 20 مليون يورو، وما تزال القضية في المحاكم. وخلال فترة رونالدو، بدأ يوفنتوس في التراجع، فبعد الفوز بالدوري في 2019 و2020 بعد هيمنة منذ 2012، فشل الفريق في الاستمرار بنفس الأداء، ولم يتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في عهد رونالدو، رغم وصوله للنهائي مرتين في الأربع سنوات السابقة لمجيئه.

إضافة لذلك، واجه يوفنتوس أزمات قضائية ومالية أدت لاستقالة مجلس إدارة أنييلي في شتاء 2022، وسط تحقيقات مالية مرتبطة بجائحة كورونا، نتج عنها خصم نقاط، وحرمان النادي من المشاركة الأوروبية لعام، وغرامة مالية تتراوح بين 10 و20 مليون يورو، وإعادة هيكلة الحسابات. كما تعرض أنييلي ونائبه بافل نيدفيد، إضافة إلى المدير السابق فابيو باراتيتشي، لعقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ.