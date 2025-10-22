نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيجور تودور، المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة يوفنتوس وريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: جريجوريو.

خط الدفاع: ليويد جاتي، دانيلي روجاني، فيديريكو كيلي.

خط الوسط: بيير كاولولو، كيفرين تورام، وستون مكيني، أندريا كامبياسو.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، كينان يلدز، تيون كووبميينيرز.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.

