بث مباشر مفاجأة في التشكيل: محمد صلاح خارج قائمة ليفربول أمام آينتراخت فرانكفورت

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة آينتراخت فرانكفورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025.

ويدخل ليفربول اللقاء باحثًا عن استعادة توازنه بعد الخسارة الأخيرة في البطولة، سعيًا لتحقيق فوزٍ مهم يعيد له آمال المنافسة على اللقب الأوروبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا:



في حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

في خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، كوناتي، فيرمبونج.

في خط الوسط: فلوريان فيرتز، كورتيس جونز، سوبوسلاي.

في خط الهجوم: جاكبو، إيزاك، إيكيتيكي.



موعد مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة والمعلق

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لخوض مواجهة قوية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، Liverpool vs Eintracht Frankfurt ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا 2026، في مباراة يسعى من خلالها "الريدز" لاستعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويعاني ليفربول من أربع هزائم متتالية في مختلف البطولات، آخرها كانت أمام جلطة سراي التركي في دوري الأبطال، وقبلها خسارة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، ما يجعل هذه المباراة بمثابة فرصة ذهبية للعودة إلى الانتصارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

تنفرد شبكة بي إن سبورتس القطرية بحقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، حيث من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

كيفية مشاهدة البث المباشر

يمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

خدمة beIN CONNECT للمشتركين في قنوات بي إن سبورتس.

أو من خلال تطبيق TOD بعد الاشتراك في الباقة المناسبة.

معلق مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

يتولى خليل البلوشي التعليق الصوتي على اللقاء المرتقب بين الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وآينتراخت فرانكفورت

و تُقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025 على ملعب كومرتسبانك أرينا بألمانيا، وتبدأ صافرة البداية في

الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الساعة 11 مساءً بتوقيت أبوظبي

حيث يسعى "الريدز" لاستعادة نغمة الانتصارات أمام الفريق الألماني، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام جالاتا سراي بنتيجة 1-0، كما يهدف إلى مصالحة جماهيره بعد تلقي ثلاث هزائم متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي.

من المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز – أليكسيس ماك أليستر.

خط الوسط الهجومي: كودي جاكبو – فلوريان فيرتز – محمد صلاح.

خط الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

ويمتلك ليفربول في رصيده ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 في المباراة التي أُقيمت على ملعب "آنفيلد".