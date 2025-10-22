نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول الرسمي أمام فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهولندي ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره انتراخت فرانكفورت الألماني، مساء اليوم الأربعاء في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول وفرانكفورت مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام فرانكفورت في دوري الأبطال

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: فريمبونج، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: سوبوزلاي، جونز، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: اليكساندر ايزاك، جاكبو، ايكتيكي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفرانكفورت في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة ليفربول ضد فرانكفورت عبر قناة beIN Sports HD1.

