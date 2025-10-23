نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندري يقدم شكوى ضد الحكم مصطفى الشهدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد أاحمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي تقديم شكوى رسميه ضد حكم لقاء الفريق أمام الأهلي، مصطفى الشهدي.

وتأتي الشكوى، نتيجة لبعض الأخطاء كانت لها تأثير على نتيجة المباراة تتمثل في احتساب ركلة جزاء وطرد كابتن الفريق كريم الديب لمحاولة التحدث مع الحكم حوّل إضاعة الوقت.

وأضاف الاتحاد السكندري في بيانه: “تؤكد إدارة النادي على احترامها الكامل لمنظومة التحكيم في الدوري المصري، مطالبين فقط المساواة في تعامل الحكام مع اللاعبين في أرضية الملعب”.

تابع: “حيث أن من حق كابتن الفريق أن يتحدث مع الحكم في أمور تخص فرقته ولم ينفعل أو يعترض كريم الديب على الحكم ليشهر له بطاقة صفراء ثانية ويحصل على بطاقة حمراء في الوقت الذي كان يبحث الفريق عن تعديل النتيجة”.

وخسر فريق الاتحاد السكندري، أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدوري المصري، يوم الأربعاء.