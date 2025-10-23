نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. قناة الزمالك النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي بسبب هتافات مباراة الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد جماهير الأهلي بسبب هتافات مسيئة

أعلنت قناة نادي الزمالك عن قيام النادي الأبيض بالتقدم بشكوى رسمية ضد جماهير النادي الأهلي إلى رابطة الأندية، وذلك على خلفية هتافات جمهور القلعة الحمراء خلال مباراة الاتحاد السكندري بالجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل شكوى نادي الزمالك ضد جماهير الأهلي

وذكرت قناة الزمالك: "مجلس النادي قرر التقدم بشكوى ضد جماهير الأهلي على خلفية الهتافات والسباب الجماعي ضد نادي الزمالك، والذي حدث خلال مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري."

وأضافت قناة الزمالك "مجلس إدارة نادي الزمالك يقرر التقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية ضد جماهير الأهلي بسبب الهتافات والسباب الجماعي، وذلك حفاظًا على هيبة وكرامة النادي".

وتابعت "نادي الزمالك لا يمكن أن يقف صامتًا أمام ما حدث اليوم من جماهير الأهلي في ملعب المباراة، حيث تكرر السباب الجماعي ضد الزمالك بشكل فج ومستفز، وهذا الأمر مرفوض شكلًا وموضوعًا."

وأعلنت قناة النادي "إدارة النادي ستتقدم بشكوى رسمية إلى رابطة الأندية، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظًا على هيبة وكرامة نادي الزمالك".

وأشارت "الزمالك سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الطرق القانونية، والأندية مطالبة جميعًا بالالتزام بميثاق الشرف الرياضي، والابتعاد عن إشعال الفتن بين الجماهير."

واختتمت "نطالب رابطة الأندية بتطبيق اللائحة بكل حزم، وأن يتم التعامل مع هذه الواقعة مثلما تم التعامل مع وقائع مشابهة سابقًا."

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، وكان نادي الزمالك قد حصل على راحة خلال الجولة الحالية من مسابقة الدوري الممتاز، ولم يلعب خلال الأسبوع الحالي.

وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 2-1 في إطار مباريات الجولة الـ11 في الدوري، والتي أقيمت على استاد القاهرة، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 21 نقطة ويتربع على صدارة جدول الترتيب لأول مرة خلال الموسم الحالي.