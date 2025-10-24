نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوروبا ليج: أستون فيلا يسقط في هولندا وفوز ثالث لليون في المقال التالي

توقفت سلسلة انتصارات أستون فيلا الإنجليزي عند خمس مباريات تواليا محليًا وقارًيا، بسقوطه على أرض جو أهيد إيجلز الهولندي 1-2 الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة لمسابقة "يوروبا ليج" لكرة القدم.

وبعد انطلاقة كارثية وفشل بتحقيق الفوز في ست مباريات متتالية، استعاد فيلا توازنه بخمسة انتصارات متتالية كان آخرها في الدوري المحلي على توتنهام بطل "يوروبا ليج"، لكنه فرط الخميس بتقدمه على مضيفه الهولندي وبفرصة إدراك التعادل قبيل نهاية اللقاء من ركلة جزاء، ومُني بهزيمة أولى بعد فوزين على بولونيا الإيطالي 1-0 والفريق الهولندي الآخر فينورد 2-0.

بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري المتخصص بالمسابقة بعدما توج بلقبها أربع مرات (ثلاث مع إشبيلية وواحدة مع فياريال)، استهل فيلا اللقاء بأفضل طريقة، إذ تقدم منذ الدقيقة الرابعة عبر العاجي إيفان غيسان بعد كرة عرضية من جايدون سانشو.

وحصل "فيلينز" على فرص عدة لتعزيز تقدمه في الشوط الأول لكنه لم يحسن استغلالها، فدفع الثمن بتلقيه هدف التعادل في الدقيقة 42 عبر البلجيكي ماتيس سوراي الذي كسر مصيدة التسلل إثر ركلة حرة ثم سدد الكرة، فتحولت من أحد المدافعين وخدعت الحارس الأرجنتيني إميليانو مارتينيس.

ومنح هذا الهدف الدفع المعنوي لصاحب الأرض الذي ضرب مجددا في بداية الشوط الثاني، مستفيدا مجددا من تطبيق خاطئ لمصيدة التسلل ليسجل هدف التقدم عبر ماتس دايل بعد تمريرة من يوريس كرايمر (61).

وحصل الضيف الإنكليزي على فرصة ذهبية لإدراك التعادل قبل 10 دقائق على النهاية من ركلة جزاء احتُسِبت له بعد لمسة يد في المنطقة المحرمة، لكن الأرجنتيني إميليانو بوينديا أطاح الكرة فوق العارضة (79)، لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية، ما منح غو أهيد أيغلز فوزه الثاني ونقطته السادسة.

في فرنسا، وضع ليون خلفه هزيمتيه في المرحلتين الأخيرتين من الدوري المحلي أمام تولوز على أرضه 1-2 وفي ملعب نيس 2-3 وحقق انتصاره الثالث على حساب ضيفه بازل السويسري وجاء بهدفين سجلهما كورنتان توليسو بعدما وصلته الكرة من البرتغالي الشاب ماتيس دي كارفاليو (3)، والبديل البرتغالي أفونسو موريرا بتمريرة من التشيكي بافل شولك (90).

وحذا براغا البرتغالي حذو ليون وحقق انتصاره الثالث تواليا بتغلبه على ضيفه النجم الأحمر الصربي بهدفين سجلهما الإسباني فران نافارو (22) والعاجي ماريو دورجيليس (72).

وحقق بولونيا الإيطالي فوزه الأول مقابل هزيمة وتعادل، وجاء خارج الديار على حساب أف سي أس بي الروماني بهدفين للدنماركي ينس أودغارد (9) والهولندي تايس دالينخا (12) مقابل هدف لدانيال بيرليجا (54).

وعاد شتوتغارت الألماني من تركيا بهزيمة ثانية مقابل فوز، وذلك على يد فنربهتشه الذي حقق بدوره فوزه الثاني بفضل هدف سجله كيريم أكتوركوغلو (34 من ركلة جزاء).

وتعادل ريال بيتيس الإسباني مع مضيفه غنك البلجيكي من دون أهداف، فيما مُني رينجرز الاسكتلندي بهزيمة ثالثة تواليا جاءت ثقيلة أمام مضيفه بران يبرجن النروجي 0-3.

ورفع فيرينتسفاروش المجري رصيده إلى 7 نقاط بفوزه على مضيفه سالزبورج النمسوي 3-2.