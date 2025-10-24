نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة الهلال امام الاتحاد في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب محبي وعشاق الكرة الآسيوية مباراة الهلال والاتحاد وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

فاز الهلال على الاتفاق بخماسية نظيفة في الجولة الماضية من الدوري السعودي بينما تعادل الاتحاد مع الفيحاء بهدف لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل الهلال المركز الخامس في جدول الدوري السعودي برصيد 11 نقطة وجاء الاتحاد في المركز السادس برصيد 10 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن الهلال.

موعد مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

من المقرر أن تقام مباراة الهلال والاتحاد يوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 على ملعب الجوهرة وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تنقل مباريات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات ثمانية السعودية، حيث ستقوم قناة Thmanyah 1 HD بنقل أحداث المباراة وسيقوم فهد العتيبي بالتعليق على أحداث اللقاء.

موقف الاتحاد والهلال في الدوري السعودي

احتل الاتحاد المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 83 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 26 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 3 مباريات.

في حين احتل الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في الموسم الماضي برصيد 75 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات.