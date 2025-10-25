فعاليات متنوعة فـي يوم النشاط البدني بشمال الباطنة

صحار ـ من يحيى بن سالم المعمري:

نظمت المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة فعالية يوم النشاط البدني بساحة العلم في حديقة صحار العامة، وسط حضور مجتمعي واسع وتفاعل كبير من مختلف الفئات العمرية، في أجواء حماسية مليئة بالحيوية والنشاط، جاء تنظيم الفعالية في إطار حرص المديرية على تعزيز ثقافة النشاط البدني ونمط الحياة الصحية، والتشجيع على ممارسة الرياضة كأسلوب حياة يومي، حيث تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التفاعلية مثل المشي الجماعي، الألعاب الجماعية وبناء الفريق، والألعاب التقليدية، وفعاليات مخصصة للأطفال، إضافة إلى أركان للتوعية الصحية، الإسعافات الأولية، والبحث عن الكنز، وشهدت الفعالية تفاعلا كبيرا من مختلف شرائح المجتمع، الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي والمجتمعي المميز، الذي يهدف إلى رفع الوعي بأهمية النشاط البدني في تعزيز الصحة النفسية والجسدية.

وقال سليمان بن حمد الشبلي، أخصائي نشاط رياضي بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة: يأتي تنظيم فعالية يوم النشاط البدني ضمن جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تعزيز الوعي بأهمية الرياضة كأسلوب حياة، ونشر ثقافة الحركة والنشاط البدني في المجتمع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة، حيث حرصنا على تنويع الفعاليات لتناسب مختلف الفئات العمرية، مع التأكيد على الجوانب التوعوية والترفيهية، كل الشكر للجهات المشاركة التي أسهمت في إنجاح هذه الفعالية.