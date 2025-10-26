نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Yalla Shooot Live Real Madrid Vs Barcelona | كلاسيكو الارض شاهد البث الان دون تشفير أو فلوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كلاسيكو ناري في الليجا.. ريال مدريد يواجه برشلونة في معركة القمة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم اليوم إلى ملعب “سانتياجو برنابيو”، حيث يستضيف ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة في قمة الجولة بالدوري الإسباني، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة. المباراة تُعد الحدث الأبرز في كرة القدم العالمية، لما تحمله من تاريخ ومنافسة شرسة بين الفريقين اللذين يتصارعان على صدارة الليجا

أجواء ما قبل الكلاسيكو

الكلاسيكو دائمًا له طابع خاص، سواء في مدريد أو برشلونة. ريال مدريد يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه القوية في الدوري ودوري الأبطال، معتمدًا على خبرة نجومه وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، بينما يسعى برشلونة بقيادة تشافي لاستعادة الثقة بعد تعثرات طفيفة في الجولات الأخيرة، ويراهن على تألق ليفاندوفسكي ولامين يامال.

أهمية المباراة للفريقين

الفوز في الكلاسيكو لا يعني فقط ثلاث نقاط، بل هو انتصار رمزي يعزز معنويات الفريق المنتصر ويدعم موقفه في سباق الصدارة. ريال مدريد يريد توسيع الفارق، بينما يسعى برشلونة للعودة للمنافسة وتقليص النقاط، مما يجعل المباراة نارية منذ الدقائق الأولى.

ريال مدريد وبرشلونة

التشكيل المتوقع للفريقين

من المنتظر أن يبدأ ريال مدريد بتشكيل يضم:

في الحراسة: كورتوا (أو لونين).

في الدفاع: كارفاخال، روديجير، ناتشو، ميندي.

في الوسط: كروس، تشواميني، بيلينجهام.

وفي الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، خوسيلو.

أما برشلونة، فمن المتوقع أن يدخل اللقاء بـ:

في الحراسة: تير شتيجن.

في الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، بالدي.

في الوسط: جافي، دي يونج، جوندوجان.

وفي الهجوم: ليفاندوفسكي، فيران توريس، لامين يامال.

المعلقون والقنوات الناقلة

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1 Premium بتعليق النجم رؤوف خليف، مع تغطية تحليلية ضخمة قبل وبعد اللقاء تشمل أبرز لقطات الفريقين وتحليل التكتيكات من خبراء الكرة الإسبانية.

كيفية مشاهدة المباراة بث مباشر

يمكن مشاهدة الكلاسيكو المنتظر عبر تطبيق beIN CONNECT أو المواقع الرياضية الشهيرة مثل يلا شووووت ويلا كورة التي تقدم بث مباشر وتحديثات لحظية للأهداف والإحصائيات، لمحبي متابعة اللقاء من أي مكان.

تحليل فني وتوقعات المباراة

يتوقع أن تكون المباراة مفتوحة هجوميًا من الطرفين، مع تبادل للسيطرة والاستحواذ، خاصة في وسط الملعب. ريال مدريد يمتلك قوة هجومية ضاربة وسرعة في التحول من الدفاع للهجوم، بينما يعتمد برشلونة على دقّة التمريرات والضغط العالي. المباراة مرشحة لتكون من أقوى وأمتع المواجهات في الموسم الحالي.