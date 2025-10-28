نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة عن أزمة دونجا: كل يوم مشكلة جديدة في الكرة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، تعجبه من الأزمة التي أثيرت حولة عقوبة نبيل عماد دونجا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السوبر المصري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" فجأة أصبح دونجا هو من سينجح كأس السوبر أو سيكون سبب فشل البطولة، وكلنا نعلم من العام الماضي أن اللاعب موقوف".

وتابع:" ما السبب في كثرة اللغط، واتحاد الكرة الحالي، لم يكن يعلم أن اللاعب موقوف ولا لماذا لم يتواصل أحد مع المجلس مع المجلس السابق، ولم تمر سوى أيام قليلة على أزمة إسلام شكري رئيس قطاع الناشئين في بيراميدز، حتى تحدث أزمة جديدة".

وأضاف:" عبدالناصر محمد مدير الكرة أكد أن الزمالك اتبع الإجراءات القانونية بشأن دونجا، وسيتواجد اللاعب في بطولة السوبر المصري، وهل يوجد سطحية بهذا الشأن، خاصة وأنه كانت هناك أزمة حدثت في الإمارات والجميع يعلن أنه موقوف".

وشدد:" أقول لعبدالناصر محمد، تقصد مين بمن المستفيد من تحريك أزمة دونجا؟، وهل هو أهم لاعب في الفريق؟.. من المستفيد الأهلي أم بيراميدز أم سيراميكا كليوباترا".

وأوضح:" لا أصدق ما حدث أن أزمة دونجا تثار مرة أخري وتأخذ حديث الرأي العام، واتحاد الكرة استمر أسبوعين للرد على الزمالك بشأن موقف دونجا من المشاركة في البطولة".

وأكمل:" هل برحيل مجلس يتم تغيير السيستم الخاص ويحدث هذا اللغط، ونرى كل يوم أزمة في الكرة المصرية".