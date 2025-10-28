نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها. مواعيد أهم مباريات اليوم في الدوري الإيطالي ليتشي ضد نابولي، الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة - منصة ستارز بلاي. أتالانتا ضد ميلان - 22:45 بتوقيت القاهرة - منصة ستارز بلاي. أبرز مباريات اليوم في كأس ألمانيا

آينتراخت فرانكفورت ضد بروسيا دورتموند - 20:30 بتوقيت القاهرة - قناة أبوظبي الرياضية 1. مباريات اليوم في كأس الملك السعودي القادسية ضد الحزم - 17:35 بتوقيت القاهرة - قنوات ثمانية. الشباب ضد الزلفي - 17:50 بتوقيت القاهرة - قناة ثمانية. الأخدود ضد الهلال - 18:10 بتوقيت القاهرة - قنوات ثمانية. النصر ضد الاتحاد - 21:00 بتوقيت القاهرة - قنوات ثمانية.