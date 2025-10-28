نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتخابات الأهلي.. الخطيب سيد عبد الحفيظ يمتلك القدرة لصناعة القرار.. وياسين منصور كان سيترشح على منصب الرئيس في حالة عدم ترشحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الأهلي.. محمود الخطيب ياسين منصور يستحق التواجد في رئاسة النادي الأهلي

انتخابات الأهلي.. الخطيب سيد عبد الحفيظ يمتلك القدرة لصناعة القرار.. وياسين منصور كان سيترشح على منصب الرئيس في حالة عدم ترشحي.

أجري الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، والمرشح على ذات المنصب لفترة ثلاثة على التوالي لقاء مُسجل مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج " الصورة " عبر قناة النهار للحديث عن انتخابات الأهلي.

وظهر الكابتن محمود الخطيب من داخل فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس رفقه الإعلامية لميس الحديدي، وذلك للحديث عن انتخابات الأهلي، والتطورات التي حدثت في النادي خلال السنوات الثمانية الماضية.

وتحدث الكابتن محمود الخطيب خلال اللقاء عن العديد من التفاصيل والأزمات التي شهدها النادي الأهلي خلال الفترات الماضية، بجانب التطورات التي حدثت في النادي الأهلي، وحقوق رعاية الفريق، وأسباب الانسحاب من مباراة القمة، وأسباب اعتذاره عن انتخابات النادي الأهلي وتفاصيل التراجع عن القرار.

وفيما يلي نكشف لكم تصريحات الكابتن محمود الخطيب خلال السطور التالية.

الكابتن محمود الخطيب - لميس الحديدي

تصريحات الكابتن محمود الخطيب مع لميس الحديدي

ليس هناك أي مستحقات مالية على فروع النادي الأهلي الأربعة، والنادي الأهلي ليس نادي اجتماعي فقط بل هو نادي وطني في المقام الأول.

التطورات الصحية

وأوضح الخطيب: لدي بعض الظروف الصحيحة من شهر أبريل 2023، وقررت الابتعاد وقتها عن الضغوطات، ولكن عدت مجددًا بعد مرض الراحل العامري فاروق.

لم أجري أي عملية جراحية حديثًا، ولكن أجريت الجراحة الأخيرة لي يوم 1/2/2012، وهو نفس اليوم الذي حدث فيه كارثة جماهير الأهلي ببورسعيد.

خضعت لعدة عمليات سابقة، وأجريت 5 عمليات، 3 في الظهر، واثنين في الرقبة.

تفاصيل الإعتذار عن انتخابات الأهلي

وأوضح الخطيب: قبل تقديم الاعتذار لمجلس الإدارة كان هناك اجتماع مع الفريق الطبي قبلها بيومين، وطلب الطاقم الطبي مني الابتعاد الآن وفورًا عن الساحة الرياضية والضغوطات، لتجنب العمليات الجراحية، وهذه كانت المرة الأولى التي أفكر فيها في حالتي الصحيه منذ انضمامي للنادي عام 1971.

لم يكن أحد من المجلس يعلم بقرار الإعتذار، وعند مغادرة الاجتماع الأخير لي مع المجلس أعطيت ظرف للاستاذ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي وطلبت منه أن يقرءه أمام أعضاء مجلس الإدارة وأن يخبرهم بالقرار الموجود به.

وبعد تقديم الإعتذار كان لدي اجتماع هام مع زوجتي وقررت الذهاب إلى الساحل وإغلاق كافة الهواتف الخاصة بي.

أسباب تراجع الخطيب والترشح للانتخابات

وأوضح الخطيب بأنه جمعته مكالمة مع الأستاذ ياسين منصور بعد تقديم الاعتذار عن الانتخابات، وطلب مني منصور التراجع عن القرار، ولكن أوضحت له بإنني غير قارد على التواجد بسبب الظروف الصحية، ولكن طلب مني التراجع عن القرار والترشح معي في القائمة على منصب نائب الرئيس لأن مصلحة الفريق في الوقت الحالي تتطلب وجودي.

واستمر الخطيب بعد 72 ساعة من المكالمة أخذت قرار بالتراجع عن القرار والترشح للانتخابات، وفي حالة عدم عدولي عن القرار الذي كنت قد أخذته وقتها بعد الترشح، كان سيترشح الاستاذ ياسين منصور على منصب الرئيس.

كما أشار الخطيب إلى أن ما دفعني للتراجع عن الاعتذار، والترشح للانتخابات هو هتاف الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية لي، والتي لم اسمعها منذ عام 1980 منذ مباراة الاعتزال، وهو " لا يبيو لا لا ملكش حق".

ترتيب القائمة الانتخابية.. وتوزيع المهام

وأوضح الخطيب إلى أنه جلس رفقه ياسين منصور وخالد مرتجي من أجل وضع النقاط على الحروف وتحديد منصب كل واحد، واتفقنا على مصلحة النادي أولًا، وتم اختيار منصب كل منهما برضاء تام من الطرفين.

وأكد الخطيب على أن ياسين منصور يمتلك من القدرات ما يأهله بأن يصبح رئيس للنادي الاهلي خلال الفترة المقبلة، وأشار إلى أنه في حال غيابي عن النادي لأي سبب من الأسباب، فإن الأستاذ ياسين منصور هو الذي سيدير النادي بشكل مباشر، رفقه الأستاذ خالد مرتجي.

اختيار الكابتن سيد عبد الحفيظ

وعن اختيار الكابتن سيد عبد الحفيظ في القائمة الانتخابية، أوضح الكابتن محمود الخطيب بأنه يرى أن الكابتن سيد عبد الحفيظ لدية القدرة في اتخاذ القرارات منذ عامين، وأنا سأكون المشرف العام على كرة القدم، وسيد عبد الحفيظ سيكون القائم بالأعمال، وفي حالة غيابي عن النادي سيتابع الكابتن سيد عبد الحفيظ مع نائب الرئيس الأستاذ ياسين منصور.

وعن اختيار نجل الراحل العامري فاروق للتواجد في قائمة الانتخابية أوضح الخطيب، بأن سبب اختيار إبراهيم العمري فاروق في القائمة لأنه كادر جديد وجيد ويتمتع بالاخلاص للنادي الأهلي.

صفقات كبري.. وكأس العالم للأندية

وعن تعاقدات النادي الأهلي مع أسماء كبيرة وعدد كبير من النجوم قبل انطلاق كأس العالم للأندية؛ أوضح الخطيب أبرمنا صفقات كبرى ومميزة لأننا كنا نتوسم في العبور إلى المرحلة الثانية في كأس العالم للأندية، ولكن الأهلى لم يحقق الهدف من المشاركة في كأس العالم للأندية بسبب سوء الأداء.

واستمر ريبيرو تولى المسؤولية قبل كأس العالم للأندية بثلاثة أيام، وكان ذلك من أسباب سوء الإدارة.

وعن اختيار ريبيرو لقيادة الأهلي أوضح الخطيب بأن ريبيرو مرحله وانتهت.. ولم يكن هناك استعجال في اختياره أو رحيله، ثقافه الأهلي دائما هي الفوز والانتصارات وعلى الجميع أن يتحمل ذلك سواء لاعبين أو مدربين.

كل من يمثل النادي الأهلي هو نجم كبير ولاعيب مميز والأهلي دائما مليء بالنجوم الكبار وكثرة اللاعبين المميزين أمر إيجابي، ومن يلتحق بالأهلي يكون شرف له لأن الأهلي يكون دائمًا هو البطل، واللعب في النادي الأهلي نعمة كبيرة وأقول اللاعبين حافظوا عليها.

تغير المدربين وسوء الأداء.. وأبناء النادي

وأشار الخطيب إلى أن تغيير المدربين في فترة قصيرة، هو قرار جماعي من لجنة التخطيط ومدير الكرة، وأنا كمشرف على كرة القدم شريك فيه.

وعن سوء أداء الفريق، أشار الكابتن إلى أن تغيير الفكر الفني بين ريبيرو وعماد النحاس والمدرب الجديد تسبب في تراجع الأداء.

وقدم الكابتن محمود الخطيب الشكر للكابتن عماد النحاس على الفترتين التي تواجد فيهما مع الفريق، وأوضح إلى أنه واحد من أبناء النادي المخلصين ونشكره على تحمل المسؤولية في الظروف الصعبة.

إعطاء الرأي.. وصنع القرار

وأشار الخطيب إلى أنه أخر من يعطي رأيه خلال اجتماع مجلس الإدارة، وأنه يسمع جميع الأعضاء أولًا، ومن ثم أعطي رأيي في الأخر.

وواصل كنت أطلب من العامري فاروق وخالد مرتجي عدم إبداء رئيهم في البداية خلال اجتماع مجلس الإدارة، وذلك حتى لا يتاثر باقي أعضاء مجلس الإدارة بذلك.

وأشار إلى أنه لم يتفرد بالقرار كما يشيع البعض خلال الفترة الأخيرة، وأن مجلس الأدارة اتخذ العديد من القرارات على عكس رغبتي وهذا ما يدل على عدم تفردي بالقرار.

وواصل مجلس الإدارة هو من يضع السياسات، ويتم إبلاغ المشرف العام والمدير التنفيذي للنادي بها من أجل تطبيقها.

النادي الأهلي - فرع التجمع الخامس

أصعب المواقف والقرارات على الخطيب

وأوضح الخطيب إلى أن فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس كان من أصعب القرارات التي مرت به على مدار السنوات الثمانية الماضية منذ رئاسة النادي، وذلك بسبب عدم وجود موارد مالية كافية بالنادي وقتها من أجل إنشاء الفرع، وتم الحصول على قرض من البنك لإنشاء الفرع.

وأشار الخطيب إلى أن فرع النادي بالتجمع تم جمع منه مبلغ مليار ونصف جنيه خلال 10 أشهر فقط من إنشائه.

الهجوم على الخطيب

وعن الهجوم عليه من بعض أبناء النادي الأهلي السابقين، وبعض الإعلاميين، رفض الخطيب التعليق، وأوضح بأنه لا يشغلني نقد بعض الأشخاص واستخدام الحالة الصحية لاستغلالها ضدي.

الانسحاب من مباراة القمة وتصفية الحسابات.. ودفع الثمن

وعن سبب الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك، أوضح الخطيب بأن قرار عدم خوض مباراة الزمالك العام الماضي كان قرارا بإغلبية مجلس الإدارة، وذلك بسبب قرارات كثيرة اتخذت ضد النادي الأهلي خلال الفترات الماضية منها إخفاء بعض الجوابات الهامة، وحرمان النادي الأهلي من بطولات قارية ودولية، وذلك دون أن يحدث شيء للمسؤول عن الأمر وقتها.

واستمر طلبنا تأجيل مباراة القمة لأن اتحاد الكرة لم يلتزم بلائحة وكان لا بد من وقفه وقتها حتى لا يتكرر الأمر.

وأكد الخطيب، دفعنا ثمن قرار مباراة الزمالك بخصم ثلاث نقاط، لكننا حصدنا الدوري وأرسينا مبدأ واضحًا.

تطوير قطاعات الناشئين

وأشار الخطيب إلى أن النادي يهتم بقطاع الناشئين، وتعاقدنا مع مدرب تشيكي منذ ثلاث سنوات لإدارة القطاع، كما تواجد الكابتن بدر رجب، وحاليًا يتواجد المدرب الهولندي لانجر الذي يتولى قطاع الناشئين، وذلك من أجل الاهتمام بهم وتصديرهم للفريق الأول.

وأشار كل أندية العالم تشتري لاعبين جدد، والاعتماد على الناشئين يكون عبر 3 عناصر على أقصى تقدير في كل موسم.

واستمر الأهلي لدية كشافين مواهب، ونستخدم مدربي الأكاديميات في المحافظات كعيون لالتقاط المواهب المختلفة.

وأضاف الخطيب؛ أكاديمية الأهلي منتشرة بشكل كبير وتتواجد في 11 محافظة على مستوي الجمهورية.

الموارد المالية.. وميزانة الأهلي

وأجاب الكابتن محمود الخطيب عن أحد الأسئلة الشائعة بين جماهير الفريق المنافس وهو من أين يحصل النادي الأهلي على هذه الموارد المالية الكبيرة، وأشار الخطيب إلى أن وجود الأهلي في مقدمة المحافل العالمية يجذب الرعاه للتواجد معنا ومشاركتنا في في البطولات الكبرى، وهذا ما يعطينا قدره مالية كبيرة.

وأضاف؛ فلوس النادي الأهلي تأتي من شركة الكرة والرعاه، وتكاليف انتقال وإقامة فرق الرياضة تتجاوز 140 مليون جنيه في الموسم.

وأكد الخطيب على أن الأهلي دائما ينافس على الصدارة في كل الألعاب ولا يصح أن يكون في المركز الثاني.

وشدد الخطيب على أن النادي لا يصرف على المنشآت المعمارية بقيمة مالية أكثر من المنشآت الرياضية كما يشاع.

إنشاء فروع جديدة

وأوضح الخطيب أن النادي يستهدف انشاء فرعين للأهلي في المنصورة وأسيوط خلال دورة المجلس الجديد، وأتمنى أن يتم تنفيذهم خلال الدورة الحالية، وفي حال عدم حدوثهم في الفترة الحالية، سيتم تنفيذهم قريبًا.

شركة الكرة وعقود اللاعبين

وأشار الخطيب، شركة الكرة في الأهلي مسؤولة عن إدارة جميع الحقوق التجارية للاعبين والمساهمة في تكلفة عقودهم.

نفكر في تأسيس شركة لإدارة الجوانب التجارية لألعاب الصالات بالنادي الأهلي.

حلم الأستاد.. وموعد الافتتاح

وأشار الخطيب أن استاد النادي الأهلي ليس حلم لمحمود الخطيب، ولكن هو حلم لجميع جماهير النادي الأهلي، وهو فكرة قائمه منذ 100 سنه، وكنا نسعى لتنفيذها خلال مجالس الإدارات السابقة، استاد الأهلي حلم كبير وأتمنى اكتماله قبل نهاية ولايه المجلس الجديد وافتتاحه خلالها.

تطبيق الإحتراف.. وإنقاذ الأندية الشعبية

وأوضح الخطيب أن إنقاذ الأندية الشعبية وإعادتها إلى الصدارة مسؤولية القائمين على كرة القدم في مصر، وتطبيق الاحتراف يحتاج إلى موارد كبيرة، والأهلي نجح في تطبيقة بصعوبة بالغة.

تقديم الشكر لأعضاء مجلس الإدارة

وتقدم الخطيب بكافة التقدير للزملاء المتواجدون في المجلس الحالي والذين لم يتواجدوا في المجلس الجديد، وأكد أن هناك أربع أعضاء من المجلس السابق أكدوا لي استعدادهم لخوض الانتخابات المقبلة.

واستمر؛ الأعضاء الأربعة الذين خرجوا من القائمة الجديدة سيكون لكل منهم دور في مجالة خارج مجلس الإدارة.

وأشار الخطيب أن محمد سراج أكد لي في رسالة خاصة استعداده لخدمة النادي في أي وقت.

كما أكد الخطيب على أن أحمد حسام عوض لعب دور مهمًا في صفقات النادي خلال الفترة الماضية، وسيكون له دور كبير في صفقات النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

رموز الأهلي التاريخية

وأشار الخطيب أن صالح سليم رمز من الرموز التاريخية للنادي الأهلي مثل مختار التتش، وتعلمنا منه الثوابت والمبادئ والقيم الخاصة بالنادي الأهلي، وأكد أن مصر فوق الجميع، والأهلي فوق جميع أبنائه.

وأوضح الخطيب أن الجمهور هو من يصنع النجوم، ويهتفون للاعبين ولمجلس الإدارة عند تحقيق البطولات، ولا أغضب إذا هتفت الجماهير ضدي أو ضد مجلس الإدارة أو اللاعبين عند الإخفاق.

المرتب الأخير.. والهدف الأقرب

وأوضح الخطيب أن أخر مرتب حصل عليه كان في سنه 1987 في مهرجان اعتزالي وكان قدره 2500 جنيه.

وأشار الخطيب أن هدفه الأخير في الملاعب الذي احرزه كلاكب في مباراة اعتزاله هو أكثر هدف له أثر في حياته الكروية وهو الأقرب لقلبه.

رسائل الخطيب

واختتم الكابتن محمود الخطيب لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي بتوجيه عدد من الرسائل لأعضاء الجمعية العمومية، وإلى أسرته؛ وجاءت هذه الرسائل كالتالي:

رسالتي لأعضاء الجمعية العمومية صوتكم مسؤولية كبيرة في دعم النادي واستقراره.

أسرتي تتالم بسبب ما يكتب عني على وسائل التواصل الاجتماعي، ورسالتي لاسرتي سامحوني أعلم أنكم تتألمون من أجلي وأعهدكم بأن أهتم بصحتي.

عند اعتزالي لكرة القدم أعطيت قميصين للاعبين صغار وهما الكابتن علاء ميهوب، والكابتن وليد صلاح الدين.

انتخابات النادي الأهلي

واعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، خلال اجتماعه الذي جرى يوم 6 أكتوبر الماضي بفرع الأهلي بالشيخ زايد، أسماء المرشحين في انتخابات مجلس الإدارة المقبلة.

وجاءت اسماء المرشحون لانتخابات النادي كالتالي

الأسم المنصب محمود الخطيب مقعد الرئيس. ياسين منصور مقعد النائب. خالد مرتجي مقعد أمانة الصندوق. طارق قنديل العضوية فوق السن. محمد الغزاوي العضوية فوق السن. محمد الدماطي العضوية فوق السن. محمد الجارحي العضوية فوق السن. سيد عبد الحفيظ العضوية فوق السن. أحمد حسام عوض العضوية فوق السن. حازم هلال العضوية فوق السن. حسن طنطاوي العضوية فوق السن. إبراهيم العامري فاروق العضوية تحت السن. رويدا هشام العضوية تحت السن.

وتضم قائمة الكابتن محمود الخطيب 6 مرشحين جدد عن المجلس الحالي، وهم ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ وأحمد حسام عوض وحازم هلال وإبراهيم العامري فاروق ورويدا هشام.

بينما يترشح من المجلس الحالي كل من خالد مرتجي وطارق قنديل ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحى لفترة جديدة.

ويغيب عن القائمة كل من الراحل العامري فاروق وحسام غالي ومحمد شوقي ومهند مجدي ومحمد سراج ومي عاطف.

وكان قد أعلن كل من أحمد الحيوان، ومنار سعيد، وأحمد شريف المرشحين على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، انسحابهم من انتخابات الأهلي حفاظا على وحدة واستقرار النادي، فيما قرر الاستاذ حسن طنطاوي خوض سباق الانتخابات خارج قائمة الكابتن محمود الخطيب ورفض الانسحاب من الانتخابات.

ويتولى الكابتن محمود الخطيب رئاسة النادي الأهلي منذ عام 2017، وقبلها تدرج في المناصب الإدارية في النادي بعد اعتزاله كرة القدم كعضو مجلس إدارة ثم أمين صندوق ثم نائب الرئيس.

موعد انتخابات الأهلي

ومن المقرر أن تجرى انتخابات مجلس إدارة الأهلي يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر الجاري.