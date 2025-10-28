نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يختار أعضاء قائمة محمود الخطيب؟.. طارق قنديل يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عن آلية محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، في اختيار أعضاء القائمة في الانتخابات.

وقال قنديل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" جميع أعضاء المجلس تمسكوا باستمرار محمود الخطيب وخوض الانتخابات، وهو في كل دورة يختار الأعضاء حسب متطلبات المرحلة القادمة والاستراتيجية التي سيتبعها ويضع في اختيار القائمة ما سيضيفه كل عضو للنادي".

وتابع:" علاقتنا جيدة ومستمرة مع أعضاء المجلس الحالي الذين لن يخوضوا انتخابات الأهلي القادمة، وفي النهاية نحن أبناء الأهلي ونساعد بعض، وأحيانًا يكون هناك أشخاص من خارج المجلس يكون لهم دور مهم وكبير".

وشدد:" قيمة محمود الخطيب كبيرة على مستوى الرياضة في الشرق الأوسط، هو حقق العديد من الإنجازات في الدورتين الماضيتين، سواء الاستاد الذي يتم انشائه أو الشركات، لذلك كان هناك حزن من الجميع على قراره بعدم خوض الانتخابات".

وأضاف:" مصلحة الأهلي تقتضي في بقاء الخطيب في الدورة القادمة، ولم أتفاجئ بتواجد ياسين منصور في القائمة، وهو من أبناء الأهلي، وكان يتواجد في رئاسة شركة الكرة في وقت سابق، وهو ليس غريب على الأهلي".