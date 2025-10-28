نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق قنديل: استاد الأهلي سيُبنى وفق أحدث المعايير والتقنيات الحديثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن الجميع في القلعة الحمراء تأثر بوفاة العامري فاروق، مشيرًا إلى أنه كان أحد أهم أركان النادي.

وقال قنديل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" الدوري المصري يحب الأهلي، ويشعر بالغربة في حالة الخروج من الجزيرة".

وتابع:" في الأهلي مبنلحقش نحتفل بالبطولات، لأن بعد التتتويج بالبطولة نبحث عن بطولة أخري، وده قدر الأهلي، وعظمة الأهلي، والبطولات سبب في موارد النادي".

وشدد:" يوجد ثوابت في الأهلي، وأي لاعب خرج، عودته في يد الإدارة الفنية بالأهلي، وهي من تعرف هل اللاعب رحل بأزمة أم لا، وهناك بعض الأمور لا تعرض علينا في مجلس الإدارة".

وأضاف:" تأثرنا بوفاة العامري فاروق، وهو شخصية مؤثرة، والأهلي افتقد أحد أهم أركانه ولكن سيستم مجلس الإدارة استمر ووجود إبراهيم نجله في القائمة جاء بناء على اختيار من الكابتن محمود الخطيب".

وأكمل:" تواجد أعضاء الجمعية العمومية في الأهلي مهم جدًا، ويجب حضور 20 ألف على الأقل، يوم الجمعة 31 أكتوبر".

وأتم:" أتمنى في نهاية الدورة القادمة، أن يتم الإنتهاء من استاد الأهلي، وتحقيق أكثر مما نخطط له، والاستاد سيكون بأحدث التقنيات الحديثة وسيكون مصدر دخل دائم ومستمر للنادي مدى الحياة".