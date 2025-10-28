نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو بالهجوم.. تشكيل النصر لمواجهة اتحاد جدة في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس المدير الفني بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عن التشكيل الذي يشارك به أمام نظيره الاتحاد بعد قليل في لقاء حاسم بينهم بستاد الأول بارك ضمن منافسات دور 16 من كأس ملك خادم الحرمين الشريفين بالكلاسيكو.

موعد مباراة النصر والاتحاد

وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر والاتحاد مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: بوشل، سيماكان، مارتينيز، أيمن.

خط الوسط: الخيبري، جابرييل، ماني.

خط الهجوم: فيليكس، رونالدو، كومان.

القناة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

تردد القناة: 12360

الاستقطاب: عمودي،

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4.