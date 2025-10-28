نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يهزم الأخدود بهدف نظيف ويتأهل لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز أمام الأخدود بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات دور الـ16.

أحداث مباراة الهلال والأخدود في كأس الملك

سجل ماركوس ليوناردو أول أهداف اللقاء والهدف الوحيد لصالح الهلال في الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول وتحديدًا عند الدقيقة 3+45 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها كايو سيزار، نفذها ليوناردو بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

وكاد ناصر الدوسري أن يسجل الهدف الثاني لصالح الهلال في الدقيقة 67، بعد عرضية من كاليدو كوليبالي إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها الدوسري برأسية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكن مرت أعلى العارضة.

وأهدر عبد العزيز آل هتيلة انفرادًا بمرمى الهلال في الدقيقة 60، بعد تسديدة ضعيفة من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس المغربي ياسين بونو.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح الهلال في الدقيقة 68 من جهة اليمين، نفذها روبن نيفيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها ماركوس ليوناردو برأسية، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.