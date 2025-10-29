نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفحوصات تثبت إصابة مصطفى فتحى بمزق فى الخلفية ويغيب 4 أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل الإصابة التي يعاني منها الجناح الدولي مصطفى فتحي، بعد خضوعه للأشعة والفحوصات الطبية الشاملة.

الفحوصات تثبت إصابة مصطفى فتحى بمزق فى الخلفية ويغيب 4 أسابيع

وخرج مصطفى فتحي مصابا بعد دقائق من بداية مباراة بيراميدز أمام التأمين الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بسبب تعرضه للإصابة في العضلة الخلفية.

المنيري أوضح أن الجناح الدولي خضع لأشعة وفحوصات أثبتت معاناة مصطفى فتحي من مزق قي العضلة الخلفية، وسيغيب بسببها عن الملاعب قرابة ٤ أسابيع حتى يعود مجددا، وسيخضع خلالها لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي لتجهيزه للعودة مجددا في أقرب وقت ممكن.

