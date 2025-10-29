نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فاروق: محمد السيد طلب 10 مليون جنيه للتجديد وجون إدوارد مستمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد فاروق أن المهلة التي منحها نادي الزمالك لمحمد السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض لتجديد عقده مع النادي انتهت دون أي جديد.

محمد فاروق: محمد السيد طلب 10 مليون جنيه للتجديد وجون إدوارد مستمر



وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" محمد السيد تمسك بالحصول على مبلغ ١٠ مليون جنيه في الموسم من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء ورفض عرض الزمالك بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف فاروق:" جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالك مستمر في عمله داخل النادي حتى لو كان هناك رغبة من مجلس الإدارة برحيله وذلك بسبب الشرط الجزائي في عقده والذي يصل إلى ٢ مليون دولار ".

