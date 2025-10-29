نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري نايل... عاجل| تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة بتروجيت بالجولة الثانية عشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الدنماركي ياس توروب المدير الفني للفريق عن تشكيل فريقه لمواجهة نادي بتروجيت، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت تشكيل الأهلي عودة محمد الشناوي لحارسة المرمي بعد غيابه عن مواجهة إيجل نوار بإياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وبتروجيت

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 8:00 مساءً على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت تشكيل الأهلي لمواجهة بتروجت كالآتي:

المركز اللاعبين حارسة المرمي محمد الشناوي. خط الدفاع محمد هاني - ياسين مرعي - ياسر إبراهيم - محمد شكري. خط الوسط محمد علي بن رمضان - أليو ديانج - أشرف بنشرقي - محمود حسن "تريزيجيه" - أحمد سيد "زيزو". خط الهجوم طاهر محمد طاهر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

حارسة المرمي:- مصطفى شوبير.

خط الدفاع:-مصطفى العش - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رمضان بيكهام - كريم فؤاد.

خط الوسط:- محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - محمد عبد الله.

خط الهجوم:- نيتس جراديشار.

فيما يغيب عن المباراة كل من:

مروان عطية وأحمد نبيل كوكا بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

حسين الشحات وأمام عاشور ومحمد شريف وأشرف داري وأحمد رضا بسبب الإصابة.

كما بغيب أحمد عابدين لأسباب فنية.

ويغيب المهاجم حمزة عبد الكريم بسبب التواجد مع بعثة منتخب مصر بقيادة الكابتن أحمد الكأس المشاركة في بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر.

ويغيب الحارس حمزة علاء بسبب على القيد في قائمة الفريق.

فيما جاء تشكيل نادي بتروجيت لمواجهة النادي الأهلي كالتالي:

تشكيل بتروجيت لمواجهة الأهلي

طاقم حكام مباراة الأهلي وبتروجيت

وكانت قد كشفت لجنة الحكام المصرية بقيادة الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة التحكيم عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ضد بتروجيت بالجوله الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء تشكيل الطاقم كالتالي:

الأسم الوظيفة محمود بسيوني حكم ساحة. يوسف البساطي حكم مساعد أول. خالد حسين حكم مساعد ثانٍ. جلال أحمد حكم رابع. وائل فرحان حكم الفيديو (VAR). محمد القاضي حكم الفيديو (VAR) مساعد.

الأهلي - بتروجيت

تاريخ مواجهات الأهلي وبتروجيت قبل مواجهة الغد

وتقابل الفريقان من قبل في بطولة الدوري المصري الممتاز في 24 مباراة، وكانت الغلبة لصالح النادي الأهلي، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في 19 مباراة، وحضر التعادل في 5 مواجهات، فيما لم يتذوق فريق بتروجيت طعم الفوز على الأهلي في بطولة الدوري من قبل.

وتمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 52 هدفا من قبل في مرمى الفريق البترولي، بينما استقبلت شباك الأهلي 14 هدفا.

نجح فريق الأهلي في الحفاظ على شباكه نظيفة أمام فريق بتروجيت في 14 مباراة سابقة، بينما حافظ لاعبو بتروجيت على نظافة شباكهم خالية من الأهداف أمام الأهلي في مباراة واحدة فقط.

وكانت آخر مواجهات الفريقين في الموسم الماضي، وانتهت بفوز فريق الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في مرحلة حسم اللقب أثناء تولي عماد النحاس المهمة عقب رحيل السويسري مارسيل كولر.

ويعد حسام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي هو الأكثر مشاركة في تاريخ مواجهات الأهلي أمام بتروجيت بواقع 16 مباراة، بينما يعتبر عماد متعب مهاجم فريق الأهلي السابق هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين برصيد 5 أهداف.

ترتيب الفريقين جدول الدوري المصري الممتاز

ويحتل النادي الأهلي قبل مواجهة اليوم المركز الثاني بالدوري المصري موسم 2025-2026، برصيد 21 نقطة من 10 لقاءات، فاز بـ6 مواجهات وتعادل 3 مرات وتلقى هزيمة وحيدة.

بينما يأتي نادي بتروجيت المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، من الفوز بـ3 لقاءات والتعادل في 5 مواجهات وتلقى هزيمتين.

فيما يأتي نادي سيراميكا كليوباترا في صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، ولكن خاض مباراة أكثر من النادي الأهلي.