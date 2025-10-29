نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يحسم الكلاسيكو أمام النصر ويتأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة النصر والاتحاد بفوز العميد بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على استاد الأول بارك ضمن منافسات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، في كلاسيكو سعودي مثير شهد أحداثًا قوية وحماسًا كبيرًا من الطرفين.

نتيجة مواجهة النصر والاتحاد في كأس الملك

بدأ الاتحاد اللقاء بقوة هجومية واضحة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15 عن طريق كريم بنزيما بعد تمريرة رائعة من موسى ديابي. استغل بنزيما المساحة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة بدقة في الشباك، ليمنح العميد التقدم وسط فرحة جماهيره الحاضرة في مدرجات الأول بارك.

ولم يتأخر رد النصر كثيرًا، حيث تمكن أنجيلو جابرييل من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 30 بعد عرضية من كريستيانو رونالدو ارتدت من أحد مدافعي الاتحاد، لتصل إلى أنجيلو الذي سددها بقوة داخل الشباك، معلنًا عودة العالمي إلى أجواء اللقاء.

وفي الدقيقة 45+2، عاد الاتحاد ليتقدم من جديد عن طريق حسام عوار، بعد تمريرة بينية ذكية من ميتاي وضعته في حالة انفراد تام أمام المرمى، ليسدد الكرة بقدمه اليمنى بإتقان على يسار حارس النصر، معلنًا الهدف الثاني للعميد قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، شهدت المباراة حالة طرد بعدما أشهر الحكم عبدالله الحربي البطاقة الحمراء في وجه الظهير السعودي أحمد يوسف الجليدان في الدقيقة 49، ليكمل الاتحاد اللقاء بعشرة لاعبين حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، تأهل الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد أداء قوي ومميز أمام النصر في كلاسيكو مثير من بدايته حتى نهايته.

