نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يتعثر من جديد أمام بتروجيت في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت الان أحداث مباراة الأهلي أمام بتروجيت والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل الفريقان بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية والذي لم يظهر فيها المارد الأحمر في مستواه المعهود.



البداية كانت عن طريق الفلسطيني حامد حمدان لاعب بتروجيت والذي وضع فريقه في المقدمة مع حلول الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول وسط أداء مميز للفريق البترولي.



وسجل السلوفيني نايتس جراديشار هدف التعادل بعد عرضية من بن رمضان ليسجل هدف التعادل في الدقيقة61 من عمر اللقاء.



حاول الأهلي اقتناص هدف الفوز لكن لاعبي الفريق تباروا في إضاعة الفرص لتنتهي المباراة بالتعادل.

الاهلي احتل المركز الثاني برصيد 22 نقطة بينما احتل بتروجيت المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة.

